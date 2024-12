L1 : l’OM surclasse Saint-Etienne et reprend la 2e place au classement

Il ne faisait pas plus de 3°C ce soir à Saint-Etienne, mais l’Olympique de Marseille a bien mis le feu au Chaudron avec cette victoire 2-0. La première action de la partie a d’abord été du côté stéphanois. Les Verts récupéraient le ballon sur le côté gauche et accéléraient le jeu. Zuriko Davitashvili trompait la vigilance d’un défenseur et tentait une frappe à mi-distance vers le centre du but, mais Geronimo Rulli était bien placé et repoussait facilement le ballon (3e). Mais l’OM est revenu rapidement dans le match et en se montrant nettement plus dominateur. Les Olympiens ouvraient ainsi logiquement le score à Saint-Étienne. Cornud couvrait Rabiot, qui était parfaitement servi par le petit piqué de Maupay en une touche. Son enchaînement ne laissait aucune chance à Larsonneur (17e, 0-1). L’international français s’offrait ainsi son premier but de la saison sous les couleurs de son nouveau club en Ligue 1. Par la suite, Quentin Merlin s’est montré à son tour dangereux dans la surface adverse. Le défenseur envoyait un ballon puissant au second poteau mais le portier stéphanois réalisait un superbe arrêt pour se défaire de la frappe (28e). Toujours à l’initiative, l’OM s’est vu accorder un joli coup-franc en fin de première période. Le tir de Murillo était cependant trop imprécis pour inquiéter Larsonneur (45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 29 14 +14 9 2 3 31 17 16 ASSE 13 14 -21 4 1 9 11 32

Au retour des vestiaires, Marseille a vite retrouvé sa maîtrise dans le jeu à l’image de la première période. Il a fallu malgré tout attendre l’heure de jeu pour voir les hommes de Roberto de Zerbi doubler la mise. Après une faute logique, les Phocéens se voyaient accorder un pénalty. Greenwood s’élançait et frappait son penalty du droit, mais le portier des Verts anticipait et le repoussait. Il ne pouvait cependant rien faire pour empêcher l’attaquant de continuer l’action et de propulser son ballon dans une cage vide (65e, 0-2), pour assurer un succès aux siens. A l’issue de la rencontre, Marseille reprend donc l’avantage sur l’AS Monaco grâce à sa victoire et pointe à la 2e place au classement avec 29 points. Les Phocéens se retrouvent à cinq longueurs du PSG, leader. A l’opposé, Saint-Etienne continue sa mauvaise série et se retrouve dans la zone rouge. Le club est actuellement 16e avec 13 points et devra relever la tête face à Toulouse la semaine prochaine.