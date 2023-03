LdC, PSG : la confession de Galtier sur les tirs au but

C’est l’un des débats du moment : les tirs au but, pour désigner le vainqueur d’un match où deux équipes n’ont pas réussi à se départager après 120 minutes, sont-ils la loterie ? Christophe Galtier pense en tout cas que non. L’entraîneur du PSG, présent en conférence de presse ce mardi avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (mercredi, 21h), a livré son point de vue sur la question.

« Les tirs au but ? C’est une possibilité. Je suis convaincu que ce n’est pas une loterie. Vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement, non. L’entraînement, c’est une chose, puis après 120 minutes de match et devant un public qui est derrière son équipe à domicile, l’environnement est totalement différent, il y a un aspect psychologique. Il y a un gros travail de la part de mon préparateur des gardiens aussi avec Gigio Donnarumma. Mais j’ai aussi une stratégie assez claire sur l’ordre des tireurs. Je disais en fin de semaine que souvent le meilleur tireur se met en dernier ou 4e. Des fois, le dernier ou le 4e n’a pas le temps de tirer. Les meilleurs doivent tirer le plus rapidement possible. Et il peut y avoir un aspect psychologique du gardien face au tireur. »

