Maroc : l'appel de Vahid Halilhodzic aux supporters pour le barrage retour

A trois jours du barrage retour face à la République Démocratique du Congo après le match nul acquis à l'aller (1-1), le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a envoyé un message aux supporters pour soutenir les Lions de l'Atlas mardi prochain à Casablanca et ainsi aller chercher une deuxième qualification en Coupe du Monde après 2018.

«Après le match nul à l'aller contre le Congo, il nous reste 90 minutes pour une qualification à la Coupe du monde. On n'est pas encore qualifiés, même si on a obtenu un bon résultat malgré pas mal de difficultés, j'espère qu'on jouera mieux. Je compte sur votre soutien inconditionnel, qu'on gagne ensemble ce match et qu'on obtienne cette qualification pour le Mondial.»

تصريح الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش

🎙 Coach Vahid Halilhodzic: " After the draw in Kinshasa, we still have 90 minutes to reach the World Cup. We need your unconditional support " #DimaMaghrib #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #TeamMorocco pic.twitter.com/vNP2cJISVr