Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti après la gifle reçue face au Barça

Ce samedi soir, le Real Madrid a été complètement surclassé par le FC Barcelone (0-4) dans le Clasico. Une rencontre où Kylian Mbappé a manqué quasiment tout ce qu’il a tenté. Sur le terrain, la formation madrilène a aussi semblé dans le dur et Carlo Ancelotti a clairement perdu la bataille tactique face à Hansi Flick. En conférence de presse, le technicien italien a tenu à dédramatiser cette défaite.

«Nous avons raté beaucoup d’occasions, nous avons perdu notre énergie quand ils ont marqué… Le résultat ne reflète pas ce qui s’est passé sur le terrain. Nous sommes blessés, oui. C’est un moment difficile. Mais nous n’abandonnerons pas, la saison est encore longue (…) La dernière fois qu’on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. On va se battre jusqu’au bout comme la saison dernière», a-t-il ainsi lancé. Pas sur que cela convienne aux supporters madrilènes.