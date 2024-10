Real Madrid : le premier Clasico cataclysmique de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va probablement faire des cauchemars de l’arbitre de touche levant son drapeau pour signaler un hors-jeu. Ce samedi soir, lors du Clasico, son tout premier sous les couleurs du Real Madrid, le Français a eu tout faux. Il était attendu, comme depuis le début de saison, peut-être plus encore que d’habitude puisqu’il a été recruté par la Casa Blanca pour ce genre de match. Mais le miracle n’a pas eu lieu. Kylian Mbappé a fait du Kylian Mbappé, du moins celui des derniers mois. Les premiers doutent n’ont pas mis longtemps à naître dans la tête dans l’ancien Parisien sur ce match. Après une minute de jeu, il partait en profondeur et manquait complètement son face-à-face avec Inaki Pena. Son tir, à bout portant, n’était même pas cadré. Heureusement pour lui, il était signalé en position de hors-jeu même si sur le ralenti cela ne semblait pas évident du tout.

Le premier hors-jeu d’une longue série puisqu’il a été signalé en position illicite pas moins de 8 fois au total dans ce match. Une première depuis plus de 15 ans pour un joueur des 5 grands championnats. Une statistique dramatique qui illustre finalement assez bien son incapacité à se mettre dans le match. Pendant les 90 minutes, la défense barcelonaise s’est jouée de lui. Et lui n’a jamais réussi à faire l’inverse. Avec les grands espaces et une défense haute, il était censé en profiter, mais il a fait tout l’inverse. Et le résultat final de cette rencontre, une gifle 4-0, va le faire cogiter longtemps tant il a aussi fait preuve d’une maladresse folle devant le but.

Mbappé n’a jamais été dedans

Kylian Mbappé, a tout de même eu l’opportunité de s’illustrer. Il a espéré être le héros du match au moment où il trompait le portier barcelonais d’un joli piqué. Mais après avoir célébré, il est vite revenu à la réalité : hors-jeu. La suite a été la même pour lui. Au total, il a manqué quatre face-à-face et on l’a vu logiquement s’agacer de son nouveau but annulé pour hors-jeu en fin de rencontre. Il pourra se consoler en se disant qu’il a été l’auteur de la première frappe cadrée des siens à la 71e. C’est tout. Pour le reste, c’est une soirée sans pour le Français qui espérait peut-être vivre un match marquant comme avait pu le faire son idole Cristiano Ronaldo à ses débuts au Real.

Pour son premier Clasico, Kylian Mbappé est complètement passé à côté. Quelques statistiques illustrent d’ailleurs plutôt bien son inefficacité dans ce match. En plus de 90 minutes, le capitaine des Bleus n’a réussi qu’un seul petit dribble, n’a gagné qu’un seul petit duel. Trop peu pour un joueur de ce calibre. «On savait qu’ils utilisaient la ligne haute et nous n’en avons presque pas profité. Mbappé a eu des occasions et a parfois été hors-jeu. Mais il a eu trois ou quatre occasions où il avait besoin de plus de réussite. Quelque chose s’est passé avec l’assistant, pas avec Flick. Il n’a pas été un gentleman», expliquait Ancelotti en conférence de presse. Alors bien sur, il n’a pas été aidé par la prestation des siens avec un Vinicius Jr qui a été tout aussi à côté de la plaque. En témoigne les notes de la rédaction FM de l’équipe madrilène. Ce samedi soir, Kylian Mbappé a donc manqué l’occasion de faire taire les critiques et se mettre les supporters dans la poche. Il devra faire bien plus car le temps presse désormais…