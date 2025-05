La liste de l’Angleterre avec un ancien joueur de Lorient

Pas de Final Four de Ligue des Nations pour l’Angleterre, mais une rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre Andorre, et un séduisant match amical contre le Sénégal. En vue de ces deux rencontres qui auront lieu le 7 juin, puis le 10, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués ce vendredi.

L’ancien attaquant de Brentford, Ivan Toney, est rappelé pour la première fois depuis sa signature à Al-Ahli, en Arabie saoudite, l’été dernier. Marcus Rashford n’est lui pas convoqué, tout comme Phil Foden. On notera aussi la première de l’ancien Lorientais, Trevoh Chalobah, qui sort d’une deuxième grosse partie de saison avec Chelsea.

La liste complète

Gardiens: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Burnley)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dan Burn (Newcastle), Trevoh Chalobah (Chelsea), Levi Colwill (Chelsea), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kyle Walker (AC Milan)

Milieux : Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Atlético de Madrid), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants: Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)