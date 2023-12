LdN (F) : la France arrache la victoire face au Portugal

Après son beau succès contre l’Autriche (3-0) il y a 4 jours, l’équipe de France est venue à bout du Portugal (1-0) pour le compte de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Un but de Grace Geyoro dans le temps additionnel (90+4) aura suffi. Les Bleues terminent en tête de cette poule B avec 5 victoires et un nul.

Déjà assuré d’être qualifié pour le Final Four, Hervé Renard avait proposé une équipe très largement remaniée (Diani, Katoto, De Almeida, Henry, Le Sommer, Mbock, Renard, Perraud-Magnin et Geyoro toutes sur le banc au coup d’envoi) qui a eu du mal et aurait même pu connaître un autre sort si l’arbitre n’avait pas décidé d’annuler un but vraisemblablement valable à Encarnaçao à l’heure de jeu.