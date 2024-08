Un géant européen se mêle à la course pour Kingsley Coman

Tandis que Hiroki Ito, Michael Olise et dernièrement Joao Palhinha ont gagné les rangs bavarois, le Bayern Munich cherche dorénavant à dégraisser pour rééquilibrer ses finances et poursuivre ses emplettes sur ce mercato d’été. Et parmi les joueurs de l’effectif munichois appelé à quitter le navire cet été, on retrouve Kingsley Coman. Alors qu’elle dure depuis maintenant 9 ans, l’aventure de l’ailier de 28 ans en Bavière semble toucher à sa fin. C’est en tout cas la volonté des dirigeants du Bayern Munich, visiblement lassés par les blessures récurrentes de l’international français.

Si le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont été cités parmi les clubs intéressés, BILD nous informe que Kingsley Coman serait également dans le viseur de Manchester City. En quête d’un renfort offensif, le club mancunien suit sa situation de près, notamment dans l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui correspondrait aux attentes du Bayern Munich. Reste à savoir si le champion d’Angleterre en titre entamera les discussions avec son homologue allemand dans les prochains jours.