L'Algérie candidate pour la CAN 2025

La suite après cette publicité

L'Algérie tente d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition 2025. «Je suis actuellement au Caire (là où siège la Confédération africaine de football) et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l'Algérie pour la CAN 2025» a expliqué Salah Bey Aboud, porte-parole de la fédération algérienne de football à la radio publique francophone chaine 3. «Notre dossier est solide et consistant. Contrairement à d'autres candidatures, l'Algérie a des installations déjà opérationnelles», affirmait déjà ce mardi Abderrezag Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Vainqueur de la compétition en 2019 mais battue dès le premier tour pour cette édition 2022, l'Algérie dispose déjà d'infrastructures à la hauteur de l'événement et présente 6 stades dans son dossier. Elle devra tout de même faire face à deux autres candidatures, celle de son voisin marocain, qui est en train de réaliser un parcours historique en Coupe du Monde, et d'un binôme composé du Nigéria, poids lourd du continent, et du Bénin. La CAN 2025 devait initialement se tenir en Guinée mais l'organisation lui a été retirée il y a quelques semaines, estimant que le pays avait trop de retard. Le futur hôte de la compétition sera révélé le 10 février prochain.