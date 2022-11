CdM 2022, Pays-Bas : Louis Van Gaal pointe du doigt les défauts de son équipe après du nul face à l'Équateur

En conférence de presse ce vendredi soir, le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal (71 ans), tenu en échec logiquement par l'Équateur (1-1) dans le groupe A, n'est pas content de la prestation de ses joueurs : «on n'a pas fait un bon match. On a bien joué sur la possession de balle de l'adversaire mais pas quand on avait le ballon dans les pieds. C'est notre problème. Ça l'était déjà lors du premier match (victoire 2-0 contre le Sénégal). Tous les duels, tous les seconds ballons ont été pour l'Équateur. On ne pouvait pas gagner [...] L'Équateur aurait pu gagner. Mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, même s'ils ont tiré sur la barre. Je suis satisfait du 1-1, mais pas de ce match. Le bon point, c'est d'avoir pris un point contre un bien meilleur adversaire (que les Pays-Bas, ndlr).»

Toujours dans des propos rapportés par L'Equipe, le technicien batave s'est également exprimé sur la Tri, qu'il considère meilleur que le Sénégal, qu'il a battu lors de son entrée en lice en toute fin de rencontre lundi dernier (2-0) : «je pensais que l'Équateur jouerait à un très haut niveau. J'avais dit qu'il serait plus fort que le Sénégal. Il faut simplement améliorer notre jeu de possession, on doit travailler là-dessus. On l'a fait et on va continuer. Est-ce qu'on va y arriver ? On a plusieurs options au milieu et on peut les essayer. Quant à Memphis Depay, il a pu difficilement faire des choses, car il avait rarement le ballon, et quand le ballon arrivait, c'était dans des conditions difficiles. Il n'a pas pu montrer ses qualités. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les qualités de Memphis, mais tout à voir avec celles de l'équipe.»