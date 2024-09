Monaco-Barça : les retrouvailles entre Maghnes Akliouche et Thierry Henry

Maghnes Akliouche a vécu une soirée de rêve, ce jeudi soir, en Ligue des champions avec l’AS Monaco. Le natif de Tremblay-en-France a marqué son premier but en C1 lors de la victoire monégasque (2-1) face au FC Barcelone, au stade Louis-II. Après la rencontre, il a été interviewé par la chaîne américaine CBS Sports et a pu échanger avec Thierry Henry, son ancien sélectionneur en équipe de France Espoirs.

« Maghnes, c’est le coach… enfin ancien coach », a tout d’abord lâché Henry. Interrogé par la présentatrice Kate Abdo, dans un très bon français, sur le travail de Henry à la tête des Espoirs, Akliouche s’est montré élogieux. « Comment s’était avec Monsieur Henry ? Ils avaient des idées claires, le coach. On sait que c’est quelqu’un qui apprécie le jeu défensif et offensif. Il nous donnait beaucoup de liberté et c’est ce qui nous a permis d’aller aussi loin pendant les Jeux olympiques. Le coach a aussi fait ce qu’il fallait de son côté. » Un moment sympathique conclu par l’ancien joueur d’Arsenal. « Vous me manquez, tu me manques », a-t-il lancé. « Moi aussi, beaucoup. Il faut passer à l’occasion », lui a répondu Akliouche.