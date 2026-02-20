FC Barcelone : le retour de João Cancelo ne se passe pas comme prévu…

Voilà déjà un mois et demi que João Cancelo a fait son retour au FC Barcelone. En froid avec Al-Hilal, qui l’avait carrément éjecté de sa liste de joueurs éligibles en Saudi Pro League (6 matchs disputés seulement entre août et décembre), le polyvalent latéral portugais est parti se relancer dans son ancien club. Il comptait rapidement se faire une place dans l’effectif et partager les temps de jeu avec les latéraux déjà présents mais force est de constater qu’il est à peine à un second choix dans l’esprit d’Hansi Flick.

L’ancien Cityzen a disputé 5 bouts de matchs depuis sa signature pour un prêt de six mois sans option d’achat, 3 en Liga (100 minutes) et 2 en Copa del Rey (58 minutes). Rien d’inquiétant d’un point de vue purement statistique sauf que le Barça est en très mauvaise posture en coupe, battu 4-0 à l’aller par l’Atlético de Madrid, et le joueur est resté sur le banc lors de 2 des 3 derniers matchs de championnat (12 minutes) après avoir beaucoup joué lors des 2 premiers matchs disputés. La tendance n’inspire pas à l’optimisme.

Flick lui avait promis du temps de jeu

Certaines images captées par les caméras le week-end dernier lors de la défaite blaugrana à Gérone (2-1) ont montré un joueur pas vraiment ravi d’être remplaçant, engoncé dans sa parka, frustré. À l’heure de jeu, c’est Alejandro Baldé qui a été désigné pour suppléer Gerard Martin. Quinze jours plus tôt, quand le Barça s’imposait à Elche (3-1), Araujo a été appelé du banc pour succéder à Koundé blessé, Eric Garcia glissant sur le côté droit de la défense. Quand Cancelo est entré un court instant face à Majorque, c’était pour remplacer Lewandowski et jouer un cran plus haut. Il fallait bien qu’il se dégourdisse les jambes.

Flick lui avait pourtant promis de «lui donner du temps de jeu» lors de son arrivée. Force est de constater qu’il est à peine un joueur de rotation. «Nous sommes satisfaits de nos défenseurs centraux, Gerard Martín, Eric Garcia et Cubarsí, ainsi que du retour d’Araujo. Cancelo est un joueur fantastique, très professionnel et très performant offensivement. Nous avons besoin de joueurs de qualité dans les 30 derniers mètres, et il représente une excellente option pour cela», avançait alors le coach allemand. Deco vantait pour sa part «la polyvalence» de la nouvelle recrue.

Cancelo s’attendait à mieux

«L’arrivée de João Cancelo visait à véritablement améliorer l’équipe, et non pas simplement à ajouter un autre joueur pour ajouter un joueur. Avec João, nous avons gagné en solutions pour l’entraîneur, car recruter des joueurs juste pour recruter n’a jamais eu de sens», poursuivait le directeur sportif. Les faits ne lui donnent pas raison, pour le moment. Le Portugais savait dans quoi il s’embarquait en revenant en Catalogne, 18 mois après y avoir été déjà prêté pendant un an. Il avait accepté un rôle différent, plus secondaire au sein de l’effectif.

Le joueur de 31 ans ne s’attendait pas non plus à bénéficier d’un temps de jeu aussi maigre, et les dernières expériences ont montré qu’il n’était pas du genre à rester silencieux sur ce sujet-là. Le retour des 8es de finale de Ligue des Champions lui offre plus de possibilités dans les semaines à venir. Le règlement lui interdisait de disputer les derniers matchs du premier tour. Il ne sera sans doute pas titulaire mais devrait bénéficier de la répartition des temps de jeu sur les autres compétitions. Peut-être même dès dimanche contre Levante en Liga. Le temps presse, dans trois mois et demi, il ne sera déjà plus là…