Officiel Liga

Le Barça confirme pour João Cancelo

Par Matthieu Margueritte
1 min.
João Cancelo @Maxppp

C’est le quiproquo du jour. Il était plus de 13h quand le FC Barcelone a officialisé le retour sous la forme de prêt du latéral portugais João Cancelo. Mais quelques minutes plus tard, les Blaugranas avaient retiré toute leur communication sur le Lusitanien.

FC Barcelona
Hay lugares que nunca se olvidan.
Bienvenido de nuevo al Barça, João 💙❤️
Les médias locaux ont alors indiqué qu’Al-Hilal attendait encore un document du Barça pour donner son feu vert, ce qui a obligé les Culés à retirer l’annonce officielle. Mais cette fois, tout est rentré dans l’ordre et le Barça a enfin pu confirmer officiellement que l’ancien Mancunien était bien de retour au Camp Nou.

Pub. le - MAJ le
