C4 : l'OGC Nice termine devant le Partizan, Cologne éliminé, Anderlecht se qualifie in extremis

Suite et fin de la phase de poules de la Ligue Europa Conference avec six affiches comptant pour la 6e et dernière journée de la compétition. Seul club français en lice, l'OGC Nice, en déplacement sur la pelouse de Cologne, avait son destin en main pour finir à la première place de son groupe D. Le Gym terminait parfaitement bien son premier acte grâce à des buts de Gaëtan Laborde et Billal Brahimi avant la pause.

Les Boucs revenaient néanmoins avec plus d'intentions au retour des vestiaires et rattrapaient leur retard en seulement un peu plus de dix minutes. Un match nul insuffisant pour les locaux, éliminés de la compétition. Le Gym, quant à lui, profite du score de parité concédé par le Partizan Belgrade à domicile face à Slovacko et reste premier de son groupe D. Seul changement de situation dans ce multiplex : Anderlecht, vainqueur à Silkeborg, s'adjuge la deuxième place et écarte les Danois d'une possibilité d'affronter un repêché de Ligue Europa.

Les résultats complets du multiplex

Groupe B :

FCSB 0-3 West Ham : Fornals (40e, 65e), Dawa (csc, 56e)

Silkeborg 0-2 Anderlecht : Refaelov (20e), Raman (90+5e)

Groupe C :

Lech 3-0 Villarreal : Velde (27e), Skoras (51e, 77e)

H. Beer Sheva 4-0 Austria Vienne : Yehezkel (30e), Safuri (33e), Shechter (63e), Handl (csc, 74e)

Groupe D :

FC Cologne 2-2 OGC Nice : Huseinbasic (48e), Duda (60e) / Laborde (40e), Brahimi (43e)

Partizan Belgrade 1-1 Slovacko : Natcho (sp, 41e) / Tomic (73e)