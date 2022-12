CdM 2022, France : Emmanuel Macron livre son pronostic pour le match face à la Pologne

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Parisien, le président Emmanuel Macron a évoqué la Coupe du monde de l’équipe de France et donc forcément le 8e de finale face à la Pologne ce dimanche à 16h00. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très confiant.

«Je pense qu’on gagnera 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’Histoire. Et joker pour le troisième but des Français », a-t-il lancé avant d’expliquer qu’il suivait assidument les Bleus. « J’ai eu Didier Deschamps à chaque après-match ! Je trouve que c’est une fois encore un collectif très fort et solide. J’ai beaucoup d’estime pour Didier Deschamps, son expérience, son savoir-faire. La moyenne d’âge de ce collectif est très jeune et en même temps il doit y avoir onze joueurs qui ont une étoile qu’ils ont eux-mêmes brodée. Aucune équipe au monde a tout à la fois cette fraicheur et cette expérience. On a des seniors comme Giroud et « Grizou » qui montrent qu’ils en ont encore sous la chaussure, un génie avec Mbappé qui prouve qu’il est toujours aux grands rendez-vous, et puis on a des jeunes ! »