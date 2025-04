OM : Roberto De Zerbi pas très optimiste pour Amine Harit

Le temps doit se faire long pour Amine Harit. Depuis son expulsion dans le Classique face au PSG fin octobre (0-3), le Marocain n’a plus jamais joué la moindre minute sous les ordres de Roberto De Zerbi. Une longue traversée du désert, marquée par une blessure récalcitrante au mollet, mais aussi par les choix de son entraîneur de privilégier d’autres profils. Questionné sur la possibilité de voir l’ancien Nantais jouer face à Monaco, De Zerbi ne s’est pas montré ultra-optimiste.

La suite après cette publicité

«J’ai parlé avec Harit aussi cette semaine. Malheureusement, lui aussi était absent depuis le match contre le PSG, mais le match aller. Il était peu disponible, mais évidemment qu’il peut être important. Il se sent bien à ce poste (en dessous de l’attaquant) sauf qu’il y a Rabiot et Greenwood aussi. Mettre Greenwood sur le côté, c’est possible, mais le problème, c’est que tu l’éloignes du but et qu’il faut lui demander des sacrifices défensifs (…) Rabiot doit jouer plus haut dans l’axe, parce qu’il est unique. La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps.»

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 345€