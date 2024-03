Le terrible surnom donné par Shakira à Gerard Piqué

Séparés depuis un petit moment, Gerard Piqué et Shakira ne sont pas forcément en bons termes. La chanteuse ne manque pas une occasion de critiquer son ancien compagnon, coupable d’adultère. Selon El Mundo, la Colombienne, qui sera moins dure cette fois, va d’ailleurs dédier une chanson à son ex dans son nouvel album dont les paroles sont les suivantes : «si j’avais su que ce serait la dernière fois je t’aurais davantage apprécié, mais je n’ai pas profité de toi. Et parce que je croyais que tu n’avais pas de date d’expiration, j’ai gardé les baisers pour plus tard, j’ai eu envie de le faire. Je te mentirais si je disais que voir mes photos avec toi ne me fait pas de mal car elles font mal. Si je ne te cherche pas c’est parce que j’ai aussi ma fierté. Ne pense pas que tu ne me manques pas, parce que je tu me manques Une autre nuit que je passe sans te voir. Une autre nuit où j’agis fort. J’ai supprimé ton numéro, et pour quoi ? Si je l’ai, je sais que je ne t’oublie pas aussi évident que cela soit.»

La suite après cette publicité

Des mots qui sont ceux d’une femme blessée. D’ailleurs, elle a toujours une certaine rancœur envers l’ancien joueur du FC Barcelone. El Mundo explique que lors de ses interviews, elle refuse de citer son nom. Si jamais elle doit parler de lui, elle utilise un surnom. En effet, elle l’appelle "Voldemort", célèbre personnage de la saga Harry Potter. Pourquoi ? Car comme pour le sorcier, Piqué est pour elle "celui qui ne doit pas être nommé" précise le média ibérique. L’ancien footballeur appréciera…