TeamViewer sponsorise maintenant Manchester United !

TeamViewer succède à Chevrolet et deviendra le sixième sponsor maillot de l'histoire de Manchester United à partir de la saison prochaine suite à la signature d'un contrat record.

Les Red Devils et TeamViewer seront liés pour cinq ans et selon la presse britannique, le contrat de sponsoring rapportera près de 55 millions d'Euros par an aux Mancuniens. Il s'agirait alors d'un montant record obtenu par un club de sport depuis le début de la crise de la Covid-19. Le contrat signé avec Chevrolet en 2012 leur rapportait 72 millions d'Euros par an, soit 17 millions d'Euros de plus que le nouveau contrat, mais compte tenu de la grande crise économique qui engendre des négociations difficiles, Manchester United limite plus que la casse en s'assurant d'importants revenus jusqu'à 2026.

« Nous sommes extrêmement fiers d’établir ce partenariat avec l’une des sociétés de logiciels mondiales les plus passionnantes et dynamiques. La capacité de se connecter et de collaborer n’a jamais été aussi importante pour le monde et notre communauté de 1,1 milliard de fans et d'abonnés. Nous sommes impatients de travailler avec TeamViewer pour donner vie à notre vision d’un partenariat construit sur des moyens plus intelligents de connecter les personnes et les entreprises. » Déclare Richard Arnold, directeur général de Manchester United.

TeamViewer est l’une des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide en Europe. Le logiciel est installé sur plus de 2,5 milliards d’appareils électroniques et opère dans presque tous les pays du monde, ce qui en fait un partenaire idéal pour Manchester United et sa communauté de fans couvrant tous les continents. Selon SoccerBible, le logo bleu et blanc de TeamViewer sera uniquement blanc sur les tuniques de Manchester United en raison de leur rivalité avec leurs voisins Citizens qui évoluent en bleu.

Le Théâtre des Rêves sera donc connecté à partir de la saison 2021-2022 et devrait voir l'arrivée de nombreuses nouvelles collections...