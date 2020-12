Rennes : Florian Maurice et la prolongation d'Eduardo Camavinga

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga ne cesse d'épater son monde chaque week-end. Au fil des matches, le milieu de terrain rennais s’affirme comme l’un des éléments majeurs du onze de Julien Stéphan, et forcément, les convoitises ne manquent pas à l’appel. Cet été déjà, le Real Madrid et le Bayern Munich n’avaient pas caché leur désir de faire venir le néo international français.

Mais alors qu’il paraît difficile voire impossible d’imaginer le futur de ce dernier à Rennes, son président ne lâchera pas l’affaire concernant sa prolongation, et l’a fait savoir au cours d’un entretien accordé à Ouest-France ce mercredi. «On travaille toujours sur une prolongation, pas parce qu’il y a un changement d’agent ou quoi que ce soit. On a toujours dans l’idée de continuer avec Eduardo et de trouver une solution», a ainsi indiqué le directeur sportif du club à propos de son joueur sous contrat jusqu'en juin 2022.