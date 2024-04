Les clauses délirantes du contrat signé par Endrick … avec sa copine

Nouvelle coqueluche du football brésilien et futur joueur du Real Madrid, Endrick (17 ans) se forge doucement un statut de star au Brésil. L’attaquant qui a repris la saison avec Palmeiras et qui reste sur un but contre l’Angleterre (1-0) et un autre face à l’Espagne (3-3) avec les Auriverdes est de plus en plus présent en dehors des terrains. Son couple avec la mannequin et influenceuse Gabriely Miranda (21 ans) est d’ailleurs viral sur les réseaux sociaux et source de nombreux commentaires. Comme le dévoile NSC Total et après un entretien du couple dans le podcast PodDelas.

Les jeunes amoureux ont ainsi expliqué la réussite de leur relation par la création de certaines clauses dans un contrat créé par Gabriela la copine d’Endrick. La première explique que le couple doit maintenir une relation affective volontaire fondée sur le respect, la compréhension et l’affection. La deuxième évoque les interdits comme les addictions ou tout changement radical de comportement. Dans le contrat qu’ils ont signé, ils ont l’obligation de dire "je t’aime" dans n’importe quelle situation tandis que certains mots sont interdits de leurs dialogues comme « hum », « ahem », « ok », « beauté » et « kkk ». En cas de non-respect, la personne "coupable" doit offrir un cadeau à l’autre. «Celui qui ne respecte pas ces règles doit, à la fin du mois, donner ce que l’autre veut. Par exemple, j’ai demandé un casque Apple et elle me l’a donné» a notamment expliqué Endrick.