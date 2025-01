Bruno Genesio apporte son soutien à Anthony Lopes

Clin d’œil du destin ou simple coïncidence ? Demain face à Lille, Anthony Lopes disputera le premier match de sa carrière professionnelle dans un club autre que l’OL, à savoir le FC Nantes. Et ce sera donc l’occasion de retrouver un certain Bruno Genesio, entraîneur qui l’a vu grandir au centre de formation lyonnais avant de le diriger en équipe une entre 2015 et 2019. Présent ce vendredi en conférence de presse, le technicien de 58 ans s’est réjoui de ces retrouvailles, et a tendu la main à son ancien joueur, en difficultés ces derniers mois.

«J’ai un lien particulier avec Anthony, que j’ai eu à la formation et chez les professionnels. C’est un clin d’œil, un signe du destin, peut-être que sa première rencontre soit face au LOSC que je dirige. C’est un plaisir de le revoir, car je sais qu’il a beaucoup souffert, a exprimé l’entraîneur lillois. La situation était très difficile pour lui. On n’efface pas 24 ans dans un club sans un petit pincement au cœur quand ça se termine mal. Je suis heureux qu’il ait retrouvé une formation en Ligue 1 pour jouer. Il a des fourmis dans les jambes, j’en ai souvent parlé avec lui durant cette période. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, mais je suis content qu’il puisse remettre les gants et rejouer. »