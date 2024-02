Real Madrid : un ancien galactique valide l’arrivée de Kylian Mbappé

La saison prochaine, Kylian Mbappé jouera sous les couleurs du Real Madrid. Ancienne gloire du club madrilène, Iván Helguera (48 ans) s’est réjoui, dans les colonnes d’AS, de l’arrivée prochaine de l’attaquant français dans son ancien club. L’ancien défenseur, aux 346 matchs à la Maison Blanche, se dit préférer Kylian Mbappé à Erling Haaland : « je pense que Mbappé est plus valable pour Madrid. Il peut jouer sur l’aile, comme avant-centre et même comme milieu de terrain si vous le souhaitez. Pas Haaland. C’est un avant-centre et c’est tout. Mbappé s’adapte plus facilement de par sa façon de jouer, le dribble, il se montre beaucoup plus sans le ballon, pour créer un mur, s’il faut jouer en dehors de la surface avec lui…» L’Espagnol s’est également attardé sur le rôle défensif que l’attaquant français devra effectuer : « ce qu’il faut bien gérer, c’est l’équilibre et surtout l’effort physique, aussi bien en attaque qu’en défense. Je veux dire que si Mbappé arrive, ils ne devraient pas moins se consacrer à la défense. Au final, les ailiers doivent remplir leur fonction défensive. Mbappé devra sûrement le faire aussi ».

Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid s’apprête à vivre une nouvelle ère galactique. Iván Helguera a connu la première ère des Galacticos, avec Luís Figo (2000), Zinedine Zidane (2001), Ronaldo (2002) ou encore David Beckham (2003). Pour lui, elle est supérieure à celle qui arrive dans les prochains mois dans la capitale madrilène : « il est vrai qu’il existe des Galactiques aujourd’hui, mais il n’y en a pas autant qu’à cette époque. Il n’y a rien à voir. Maintenant, ils ont beaucoup de joueurs avec plus de force physique et qui travaillent très dur. Cela ne veut pas dire qu’à ce moment-là ils n’ont pas travaillé, mais que nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’attaque. Ce n’était pas une équipe aussi complète et équilibrée que celle-ci ».