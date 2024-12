Rayo Vallecano : la disparition inquiétante de Raúl De Tomas

Où est Raúl De Tomás ? L’ancien joueur du Real Madrid traverse une période complexe marquée par son absence prolongée des terrains et des entraînements. Depuis plusieurs jours, il n’a pas participé aux dernières séances d’entraînement, au point que ses coéquipiers peinent à le joindre, affirmant qu’il ne répond même plus aux messages WhatsApp. « Il est toujours malade, il a toujours des problèmes », a expliqué Íñigo Pérez, lors de la conférence d’avant-match contre Unionistas, en Coupe d’Espagne. Une information confirmée aussi par Martín Presa, le président du club espagnol, sur El Chiringuito. Cette situation soulève pourtant des questions, d’autant plus que l’attaquant semble de plus en plus éloigné de la vie du club.

La suite après cette publicité

Recrue la plus chère de l’histoire du Rayo Vallecano, De Tomas a inscrit 46 réalisations en 114 rencontres. Des rumeurs circulent sur un éventuel retour à l’Espanyol Barcelone. Pour l’instant, l’avenir de l’avant-centre de 30 ans au Rayo Vallecano demeure incertain, dans un climat de plus en plus tendu.