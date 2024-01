Ligue 1 : Lille balaie Lorient et retrouve le top 5

Relégué à la septième place du championnat après la victoire du Stade de Reims à Monaco (3-1) et le match nul de l’Olympique de Marseille à domicile contre Strasbourg (1-1), le LOSC devait au moins prendre le point du nul devant son public de la Decathlon Arena, dans laquelle il affrontait pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 le FC Lorient, avant-dernier et dans l’obligation de glaner de bons résultats pour sortir de la zone rouge. Oui mais voilà, la logique était respectée à Villeneuve d’Ascq puisque les Dogues prenaient les trois points de la victoire dans une rencontre où ils n’ont pas vraiment été inquiétés (2-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 31 18 10 8 7 3 24 14 18 Lorient 12 18 -17 2 6 10 21 38

L’attaquant canadien Jonathan David débloquait la marque après la première demi-heure sur une belle tête trouvée par le coup franc d’Angel Gomes (1-0, 37e). Au retour des vestiaires, les Merlus tenaient tête aux locaux mais n’arrivaient pas à faire la différence dans le camp adverse. Et à la suite d’une perte de balle lorientaise dans le dernier tiers, Lille doublait la mise grâce à Rémy Cabella en renard des surfaces (2-0, 90e). Edon Zhegrova confirmait sa montée en puissance et s’offrait un joli tir pour tromper Yvan Mvogo et crucifier Lorient (3-0, 90+2e). Le LOSC remonte au cinquième rang, Lorient peut même passer lanterne rouge en cas de bon résultat de Clermont, en déplacement à Nantes.