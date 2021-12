Paulo Sousa signe à Flamengo

C'était attendu, surtout après son départ de la sélection polonaise mais Paulo Sousa est le nouveau coach de Flamengo. Le technicien de 51 ans s'offre un nouveau défi au Brésil. L'ancien coach des Girondins de Bordeaux s'est engagé jusqu'en juin 2024.

La suite après cette publicité

«Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de Mengão. Le Portugais, 51 ans, a signé un contrat avec Rubro-Negro pour deux saisons. L'entraîneur était en charge de l'équipe nationale polonaise» peut-on lire dans un communiqué de la formation basée à Rio de Janeiro.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw