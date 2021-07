Marko Dmitrovic signe au Séville FC

L'officialisation est tombée ce dimanche : le gardien de but serbe Marko Dmitrovic s'est engagé avec le Séville FC pour les quatre prochaines saisons. La première recrue blanquirroja de ce mercato estival sera présentée en début d'après-midi au stade Sanchez-Pizjuan. Le joueur de 29 va découvrir le deuxième club de la Liga de sa carrière après 131 matches sous les couleurs d'Eibar, relégué en LaLiga 2. Séville aura dans son effectif deux gardiens buteurs la saison passée : avec Bono buteur dans les derniers instants à Valladolid (28ème journée). Le Serbe avait lui ouvert le score sur penalty face à l'Atlético de Madrid lors de la 19ème journée, n'empêchant pas la défaite des siens (1-2).

Le néo-Sévillan s'est dit ravi d'avoir pu trouver un nouveau défi en Espagne : « C'est le club qui a tout ce que je voulais. Je suis très adapté à la vie en Espagne, à LaLiga et c'était le moment idéal pour faire un pas en avant. Je voulais rester au sein de la Liga et être dans une équipe qui se bat pour des titres, qui joue dans la meilleure compétition européenne. C'est un club qui continue à grandir année après année et qui a la même ambition que moi. Je suis convaincu que je n'aurais pas pu trouver un meilleur endroit que Séville. »