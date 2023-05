Philippe Montanier fustige la programmation de Toulouse - Lens

La suite après cette publicité

Ce mardi, le Toulouse FC recevra le RC Lens pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Le club dirigé par Philippe Montanier vient d’être sacré samedi en Coupe de France après avoir écrasé Nantes (5-1) et tentera de convertir cela avec un beau succès contre le RC Lens actuel troisième du championnat. Pour autant, le technicien des Pitchounes a pointé du doigt la programmation de ce match en s’étonnant de ne pas voir la rencontre placée le lendemain à l’instar de Brest - Nantes.

En conférence de presse dans des propos rapportés par France Bleu Occitanie, il a pointé du doigt le manque d’équité par rapport à l’Olympique de Marseille (2e) et l’AS Monaco (4e), concurrents de l’Olympique de Marseille dans la course à la Ligue des Champions : «cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n’est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l’équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux.»

