Euro : l'équipe de France et les entrées en lice

L'Euro a ouvert ses portes il y a quelques jours maintenant et, ça y est, enfin, les Bleus vont faire leur début. C'est du lourd en plus puisque c'est l'Allemagne, dernier demi-finaliste de l'Euro 2016, battue par les Tricolores à Marseille (2-0). Pour autant, les Bleus ont connu quelques succès dans cette compétition, le premier trophée des Bleus dans cette épreuve remontant à 1984.

À cette époque, Michel Platini et consorts avaient montré la voie et n'attendaient que des successeurs. On a décidé, à Foot Mercato, de revenir sur les résultats des Français lors du premier match de la compétition et de voir aussi quelle a été la suite des évènements pour eux, jusqu'où ils ont pu aller. Même si, évidemment, cela ne présagera de rien.

Une victoire et une descente aux enfers

En 1984, l'équipe de France l'emporte donc à la fin, mais ils gagnent surtout leur première rencontre face au Danemark (1-0). Par la suite, ils battront la Belgique et la Yougoslavie, ainsi que le Portugal, après les prolongations, ainsi que l'Espagne, en finale. Quatre ans plus tard, les champions en titre ne pourront même pas défendre leur titre puisqu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier.

Huit ans après le sacre de Platini et de ses copains, les Bleus retrouvent le Championnat d'Europe. Cette fois, c'est face à la Suède qu'ils démarrent. Ils n'arriveront pas à faire mieux qu'un match nul (1-1) et ne se qualifieront pas pour les quarts de finale puisque la Suède et le Danemark finiront devant et que seule la pauvre Angleterre arrivera à finir derrière les Bleus.

Demi-finale et victoire finale

En 1996, alors que les Frenchies n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 1994 aux USA et qu'ils préparent la Coupe du Monde dans l'Hexagone, ils vont faire le travail. Première confrontation contre la Roumanie et première victoire. Ils finiront d'ailleurs premier de leur poule et s'effondreront qu'en demi-finale, contre la République Tchèque, future finaliste, aux tirs au but.

Après avoir remporté la première Coupe du Monde de leur histoire, les Bleus s'apprêtent à tenter un fabuleux doublé pour le championnat d'Europe 2000, qui se joue en Belgique et aux Pays-Bas. Premier match, première victoire contre le Danemark, 3-0. Les Bleus finiront toutefois seconds derrière les Pays-Bas. Ensuite, c'est victoire contre l'Espagne, contre le Portugal grâce au but en or de Zidane sur penalty. En finale, tout le monde s'en rappelle, les Bleus climatisent les Italiens avec le but en or, cette fois, de David Trezeguet.

Les déceptions se suivent...

Le fiasco de la Coupe du Monde 2002 (0 but et éliminé en poules) a laissé des traces. C'est donc toute penaude que la France s'avance vers l'Euro 2004. On tremble tout du long, Barthez arrête un penalty de Beckham et Vieira et consorts sont menés 1-0. Finalement Zidane, d'un coup franc, puis d'un penalty en quelques minutes renversent le cours du match. La France finie première de son groupe, mais échouera en quarts contre la Grèce, future vainqueure.

Deux années après la finale époustouflante de la Coupe du Monde perdue contre l'Italie aux tirs au but, l'EdF est en reconstruction pour l'Euro 2008. Et ils vont vraiment décevoir. Un piètre 0-0 contre la Roumanie et une belle quatrième place de la phase de poules, où les Bleus terminent derrière l'Italie, les Pays-Bas et donc la Roumanie.

...Mais ne se ressemblent pas

Knysna est une terrible tâche dans l'histoire des Français. C'est alors que Laurent Blanc arrive et prépare l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Huit ans après, l'Angleterre se dresse à nouveau en face des Bleus pour l'entrée en compétition, mais cette fois, pas de jaloux, match nul (1-1). Les Bleus sortiront en quarts contre les futurs vainqueurs, l'Espagne.

Et enfin, 2016... Que de souvenirs. Pour l'entrée dans SON Euro, la France accueille au Stade de France la Roumanie. Tout se débloque en fin de match quand Dimitri Payet décide, d'une frappe sublime du gauche, de nettoyer la lucarne. Pour la suite, vous vous en souvenez tous, les Bleus se hissent en finale et échoue, en prolongations, contre le Portugal (0-1). Depuis 1984, les Français n'ont jamais perdu leur premier match. Mieux encore ! À chaque fois qu'ils ont remporté leur premier match, ils ont soit été au bout, soit perdu contre l'un des finalistes de l'épreuve. Il faudra maintenant attendre mardi soir, pour les plus superstitieux.