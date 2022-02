FC Barcelone : le retour contrasté d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

«Aucune solution n'a été trouvée avec Dembélé. Il fait partie du club, il fait partie de l'équipe et a un contrat. Nous nous sommes tous rencontrés et avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied. C'est un bon professionnel. C'est une décision du club. Nous l'utiliserons quand je le jugerai bon», expliquait récemment Xavi concernant la situation d'Ousmane Dembélé (24 ans). Des propos tranchés et définitivement respectés depuis dimanche soir puisqu'après avoir observé, depuis le banc, la probante victoire des siens face à l'Atlético de Madrid (4-2), le numéro 7 du Barça à cette fois-ci bien pris part au nul concédé face à l'Espanyol (2-2) dans le cadre de la 24ème journée de Liga. Une entrée en jeu contrastée qui a malgré tout le mérite de mettre fin à la polémique et de confirmer la confiance accordée par le coach des Culés à l'international français (27 sélections, 4 buts)

Et pour cause. Devenu en quelques semaines l'ennemi public numéro un des supporters barcelonais après avoir refusé, à maintes reprises, de renouveler son contrat chez les Blaugranas, celui qui sera donc libre comme l'air l'été prochain a, en attendant, pu regoûter au plaisir du rectangle vert. Un come-back notamment rendu possible grâce au soutien de son entraîneur qui demandait d'ailleurs récemment un brin de clémence concernant son protégé : «je comprends la position des supporters, qui sont peut-être blessés par Dembélé. Nous devons resserrer les rangs et penser à nous. Il peut nous aider à atteindre nos objectifs. Qu'importe si nous nous sommes trompés ou non. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Nous avons fait ce qui était le mieux pour le club et pour l'équipe». Polémique (quasiment) entérinée, comment désormais jugé le retour de l'ancien Rennais ?

Un retour timide mais plus que symbolique pour Ousmane Dembélé !

Sorti du banc pour remplacer Jordi Alba à l'aube du dernier quart d'heure de jeu, Ousmane Dembélé est ainsi logiquement venu se placer sur le côté gauche de l'attaque barcelonaise à l'Estadi Cornellà-El Prat. Mené lors de l'entrée en jeu du natif de Vernon, le Barça a alors profité de la belle activité de son ailier, multipliant les débordements et les centres. Coupable d'un certain déchet technique (un seul centre réussi sur huit tentés), largement explicable par son manque de rythme et ce sulfureux mois de janvier, Dembélé a malgré tout obligé l'Espanyol à redoubler de vigilance sur le plan défensif. Finalement, c'est bien sur un nouveau centre, l'œuvre de la nouvelle recrue Adama Traoré, que Luuk De Jong permettait aux Blaugranas de sauver l'essentiel au bout du temps additionnel.

Une réalisation inespérée qui permet ainsi au Barça de conserver sa quatrième place en Liga et de ne pointer qu'à quatre longueurs du Betis, troisième. Mais au-delà de ce but inscrit par le Néerlandais, la soirée des Blaugranas a surtout vu le retour de son ailier Ousmane Dembélé. Un retour précieux pour la bande à Xavi qui devra se montrer irréprochable lors des semaines à venir pour espérer valider une place lors de la prochaine Ligue des Champions et aller, en attendant, le plus loin en Ligue Europa. Dans cette quête, les Blaugranas ont d'ailleurs un premier rendez-vous important, ce jeudi à 18h45, face à Naples. Un 16e de finale aller et une possible nouvelle occasion pour Dembélé de briller pour ainsi poursuivre son opération rédemption auprès des supporters catalans...