Rennes-Chelsea : les compositions probables

A domicile, est-ce que le Stade Rennais peut le faire ? Après la lourde défaite subie il y a 3 semaines à Stamford Bridge face à Chelsea (0-3), les Bretons retrouvent les Blues pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions au Roazhon Park. Une dernière occasion pour les hommes de Julien Stéphan de revenir dans la course aux 8e de finale et de montrer que cette équipe a sa place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour cela, le coach français devrait aligner une équipe en 4-3-3 avec les internationaux tricolores Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga dans l'entrejeu. Serhou Guirassy devrait, lui, être titularisé à la pointe de l'attaque. Côté anglais, les Français seront aussi à l'honneur avec Kurt Zouma en défense centrale et N'Golo Kanté au milieu en compagnie de Mason Mount et Jorginho. Olivier Giroud devrait être une nouvelle fois sur le banc, Tammy Abraham occupant sans doute le poste de numéro 9 ce soir.