Peterborough United présente son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Après une belle seconde place en League One, The Posh retrouve la Championschip après l'avoir quitté à l'issue de la saison 2012-2013. Pour fêter cette montée en deuxième division anglaise, Puma dévoile le nouveau maillot que porteront les joueurs de Peterborough au London Road Stadium la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Pour sa deuxième saison en tant que partenaire officiel du club, la marque allemande rend à nouveau hommage à l'histoire de Peterborough en respectant les racines et les couleurs traditionnelles du club. Le bleu est présent sur la tunique principale depuis la troisième saison professionnelle du club en 1937 et se voit régulièrement accompagné par du blanc. Pour la saison 2021-2022, Puma s'est même inspiré du design du maillot de la saison 1990-1991.

L'équipementier allemand nous replonge donc plus de 30 ans dans le passé à travers deux bandes blanches en diagonale mais aussi des rayures bleues ton sur ton, toujours en diagonale. La touche de blanc se présente également sur les épaules, les manches, le logo Puma ainsi que le sponsor maillot qui est présent depuis la saison 2014-2015. Le bout des manches et le col se présentent en noir alors que comme la saison passée, des chaussettes bleues et un short blanc complètent cette tenue.