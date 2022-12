CdM 2022, EdF : le même onze que contre le Danemark face à la Pologne ?

La suite après cette publicité

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France jouera son avenir dans la compétition, ce dimanche à 16 heures, face à la Pologne. Pour cette rencontre, les tenants du titre pourraient aligner le même onze que celui décidé par Didier Deschamps pour affronter le Danemark en phase de groupes.

Selon les dernières informations de L'Equipe, Lloris devrait donc, sauf énorme surprise, débuter dans les cages tricolores. Devant lui, Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez pourraient être alignés. Dans l'entrejeu, Tchouaméni et Rabiot sont pressentis pour commencer aux côtés de Griezmann. Enfin, Dembélé et Mbappé entoureront Olivier Giroud, non utilisé face à la Tunisie et qui aura l'occasion de battre le record de Thierry Henry.

La composition probables des Bleus : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Giroud - Mbappé.