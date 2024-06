Espagne - Croatie : les compositions sont là

L’Euro 2024 a débuté hier et livre ce samedi le premier gros chco de la compétition entre deux prétendants à la victoire finale. Ainsi, l’Espagne croise le fer avec la Croatie dans le groupe B. Coachée par Luis de la Fuente, la Roja s’articule dans un 4-3-3 avec Unai Simon comme dernier rempart derrière Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Robin Le Normand et Marc Cucurella en défense. Rodri est placé en sentinelle auprès de Pedri et Fabian Ruiz. En attaque, Alvaro Morata est soutenu par Lamine Yamal et Nico Williams.

De leur côté, les Vatreni de Zlatko Dalic s’organisent dans un 4-3-3 classique avec Dominik Livakovic dans les cages derrière Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic et Josko Gvardiol. Marcelo Brozovic est placé comme sentinelle avec Luka Modric et Matteo Kovacic à ses côtés. Devant, Lovro Majer et Andrej Kramaric sont associés à Ante Budimir qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Espagne : Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella- Pedri, Rodri, Ruiz - Yamal, Morata, Williams

Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Majer, Budimir, Kramaric