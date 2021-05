São Paulo dévoile son nouveau maillot extérieur !

Alors que São Paulo est en pleine préparation en vue de la première journée du championnat brésilien qui se disputera le 30 mai face à Fluminense, adidas présente son nouveau maillot extérieur.

Équipé par la marque allemande depuis la saison 2018-2019, le club actuellement entrainé par Hernán Crespo a conservé ses couleurs historiques sur ses maillots domicile et extérieur depuis plusieurs décennies. Contrairement à bon nombre de club, São Paulo ne change donc pas de coloris ou de design sur son maillot extérieur. Il n'y a que sur le troisième maillot du club que la marque aux trois bandes se permet quelques fantaisies.

On retrouve donc les les trois couleurs traditionnelles du club à travers ces bandes verticales rouges et noires accompagnées de fines rayures blanches. Cette touche se blanc se présente également sur le bout des manches, le col rond et le logo adidas alors qu'il n'y a pas de sponsor maillot à l'avant pour la seconde saison consécutive.