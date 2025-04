Real Madrid : Antonio Rüdiger sort du silence

Sous le coup d’une lourde sanction disciplinaire après son craquage lunaire envers l’arbitre à la fin de la finale de la Coupe du Roi, Antonio Rüdiger n’est également pas épargné par les pépins physiques. En effet, le défenseur central allemand s’est fait opérer, avec succès, pour une déchirure partielle du ménisque externe de sa jambe gauche. Absent pendant six à huit semaines et donc pour le reste de la saison, le joueur de 32 ans s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Après avoir joué plus de sept mois avec de grosses douleurs, il était malheureusement inévitable que je subisse une opération du ménisque. Maintenant, je suis enfin à nouveau sans douleur, et l’opération a été un succès. Je veux rejouer dès que possible, car deux grands tournois avec la Ligue des nations et la Coupe du Monde des Clubs sont devant moi, mais je dois regarder de semaine en semaine maintenant et on verra bien. Je ferai tout ce que je peux pour que ça arrive. À bientôt et prenez soin de vous», a expliqué le défenseur central sur Instagram.