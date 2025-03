La cote de popularité de Kylian Mbappé chez les jeunes en chute libre

Malgré son retour en forme en ce début d’année 2025, Kylian Mbappé connaît une chute marquante dans le classement des personnalités préférées des 7-14 ans, selon un sondage annuel du Journal de Mickey. Longtemps dans le top 3 et numéro un en 2019, il se retrouve cette année à la 11ᵉ place, notamment dépassé par Antoine Griezmann (5ᵉ), Olivier Giroud (7ᵉ) et Zinédine Zidane (8ᵉ). Pendant ce temps, Léon Marchand, quadruple champion olympique aux JO de Paris 2024, s’impose comme la nouvelle idole des enfants, devant Teddy Riner et Artus.

Cette perte de popularité peut s’expliquer par une année particulièrement mouvementée pour l’attaquant du Real Madrid et capitaine des Bleus. Après un Euro 2024 décevant, marqué par une blessure et une élimination en demi-finales, il a aussi fait face à une actualité extra-sportive compliquée, marquée par une accusation de viol à Stockholm et des rumeurs incessantes sur son avenir en club. Reste désormais à voir si l’ancien parisien continuera de remonter la pente en cette année 2025.