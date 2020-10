PSG - Dijon Streaming : comment regarder le match en direct

Après une première semaine de Coupe d'Europe, La Ligue 1 Uber Eats est de retour et quelques belles affiches sont au programme. Et le PSG-Dijon de ce soir en fait partie. Une affiche pour le moins déséquilibrée sur le papier entre le champion de France en titre et une équipe plus habituée à jouer le maintien chaque saison que le haut de tableau. D'un côté, la formation parisienne de Thomas Tuchel, privée encore de nombreux joueurs (Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, et Gana Gueye sont forfaits ; Layvin Kurzawa et Angel Di Maria suspendus), mais qui pourra compter sur son tandem Mbappé-Neymar pour faire plier la défense dijonnaise qui fait partie des plus mauvais élèves en L1. Et de l'autre, le DFCO, lanterne rouge du championnat de France avec deux petits points marqués en 7 matches. La bande à Stéphane Jobard ira sans complexe au Parc des Princes et tentera de ne pas repartir avec une valise, puisqu'ils restent sur 22 buts encaissés (dont un 8-0 en janvier 2018) lors des 5 derniers matches disputés dans la Capitale.

Malgré un compteur spectateur en berne du fait du couvre-feu imposé en France, cette rencontre promet du grand spectacle et vaut le détour tant les buteurs devraient pleuvoir au Parc. Sachez que la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce samedi soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club du Paris Saint-Germain ou du club bourguignon et (que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Dijon en streaming, en live et en direct 100 % légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT avec des retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal Plus propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Nasser al-Khelaïfi et celle dirigée par Olivier Delcourt. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 8e journée du Championnat de France qui sera arbitrée par Johan Hamel, assisté par Stéphan Luzi et Mathieu Grosbost. Antoine Valnet sera le quatrième arbitre.

