Saint-Etienne - Metz : revivez le direct commenté du barrage aller

Les Verts s’offrent le droit d’y croire !

Victoire de Saint-Etienne dans ce barrage aller. Percutants d’entrée, les Stéphanois ont vite pris le score avant que Metz égalise sur corner. Une deuxième période de bonne facture a permis à Cardona de donner une petite option aux Verts qui s’imposent 2-1. Les Grenats ont souffert mais restent en vie. Verdict final dimanche à Saint-Symphorien !

Homme du match selon Foot Mercato : Irvin Cardona

90e+5 : Les Messins se font peur ! Oukidja est servi au pied, Bentayg a bien lu la situation et tente de devancer le gardien messin ! Sortie de but pour les Grenats qui s’en sortent bien.

90e+3 : Mbuku fait faute au repli sur Lamkel Zé et offre un coup franc plein axe aux Messins, à 35 mètres.

90e+2 : Les Verts ne s’embarrassent plus et dégagent au loin le ballon pour rester en défense et tenter de tenir ce score favorable.

90e : Il y aura 5 minutes de temps additionnel minimum.

89e : Sissoko averti à son tour. L’attaquant des Verts fait faute dans la course de Sané.

88e : Les Verts contrôlent le rythme de cette fin de rencontre dans un Chaudron qui ne cesse de chanter. Bentayg est signalé hors-jeu.

87e : Mbuku fait parler sa vitesse côté droit pour se présenter dans la surface mais manque son centre au sol. Les Messins se ruent en transition et butent sur le tacle autoritaire de Pétrot.

86e : Les deux acteurs du 2e but stéphanois laissent leurs places sous les applaudissements du Chaudron. Cafaro est remplacé par Bentayg, et Cardona par Mbuku.

83e : Le centre de Mikautadze côté droit est contré en corner. Nadé reste au sol dans sa surface, alors que les Stéphanois préparent de nouveaux changements.

82e : Cardona a du feu dans les jambes et déboule côté droit pour lancer une nouvelle offensive. Il est bien enfermé par la défense messine qui récupère le ballon.

Cardona remet les Verts devant !

Le Chaudron chavire ! Servi côté gauche, Cafaro repique pied droit et enroule un centre rentrant vers la surface. Cardona devance la mauvaise sortie d’Oukidja pour placer sa tête au fond des filets !

80e : Nouveau changement pour les Verts. Fomba prend la place de Moueffek.

79e : Corner pour les Verts et Chambost côté droit. Oukidja s’impose devant son but puis relance rapidement pour initier le contre. Camara tente sa chance tout seul, sans cadrer de loin.

78e : Les Verts perdent le ballon devant leur surface. Lamkel Zé écarte vers Van Den Kerkhof côté droit et veut exploiter le centre devant le but de son ailier, devancé par Larsonneur.

75e : Coup franc gratté par Sissoko en bord de touche côté droit. Chambost demande à ses défenseurs de monter dans la surface, mais les Messins s’imposent dans les airs.

73e : changement des deux côtés. Averti avant la pause, Maçon sort frustré, remplacé par Appiah. Diallo cède sa place à Lamkel Zé.

72e : le jaune pour N’Doram ! Le milieu de terrain déséquilibre Cafaro qui lançait le contre côté droit et écope du premier avertissement messin.

71e : Maçon prend des risques sous pression côté gauche et perd un ballon chaud. Mikautadze ne peut se retourner dans la surface, bien pris.

69e : Nadé poursuit son effort jusqu’à 30 mètres du but. Cardona en pivot retrouve Cafaro qui ne peut enchaîner assez vite devant la surface. Mais le ballon revient inlassablement dans les pieds des Stéphanois.

67e : Cafaro change de côté pour créer le surnombre à droite. Il est touché par Cardona dans la surface, tente de dribbler son défenseur puis frappe trop tendrement du gauche, directement sur Oukidja.

66e : Tardieu percute dans le demi-espace gauche, s’appuie sur Moueffek mais bute ensuite sur Colin en voulant se retourner dans la surface. Les Stéphanois conservent le ballon.

64e : Cardona manque le cadre ! L’attaquant se démarque bien au 1er poteau sur ce corner côté gauche et dévie une tête décroisée qui fuit le petit filet opposé.

63e : Cafaro contré ! L’ailier stéphanois repique pied droit dans la surface et lève une frappe déviée par Sané en corner.

63e : Sissoko sert d’appui à Maçon à l’entrée de la surface, profite d’un contre favorable pour tenter sa chance… déviée par Maçon.

61e : Les Verts sont mieux depuis quelques minutes et privent Metz du ballon. Sans se montrer dangereux pour autant.

58e : Les Verts passent encore par Cardona côté droit qui appuie trop son centre au 3e poteau. Les Stéphanois peinent à trouver des solutions aux abords de la surface.

56e : Le retour de Batubinsika ! Cardona perd un bon ballon offensif et les Messins se ruent en contre. Mikautadze semble avoir un temps d’avance côté gauche mais le défenseur stéphanois tacle parfaitement dans sa course pour écarter le danger dans la surface.

55e : Sané concède une petite touche sous pression côté gauche. Moueffek tente de se retourner dans la surface mais son centre contré retombe dans les gants d’Oukidja.

54e : Camara à côté ! Van Den Kerkhof coupe la course de Moueffek et peut initier le contre messin. Jean Jacques côté gauche sert le décrochage de Camara qui a le temps d’enrouler une frappe du droit. Larsonneur laisse passer sereinement.

51e : Maçon au-dessus ! Les Verts s’installent autour de la surface messine. Maçon profite d’un contre favorable côté droit, s’appuie sur un partenaire dans la surface puis décoche une frappe puissante dans un angle fermé qui fuit le cadre d’Oukidja.

49e : Les Messins débutent bien cette seconde période et sont installés haut à la récupération. Pétrot tacle dans le bon timing pour couper la course de Van Den Kerkhof et concéder la touche.

48e : Sissoko fait faute au pressing sur N’Doram à la perte du ballon. Metz repart de derrière.

47e : Batubinsika gère bien ce ballon aérien malgré le pressing de Mikautadze et peut servir Larsonneur en retrait. Les Verts temporisent derrière.

C’est reparti à Geoffroy-Guichard !

Les Verts donnent le coup d’envoi de la seconde période.

C’est la pause à Saint-Etienne !

Les deux équipes rentrent dos à dos aux vestiaires au terme d’une première période rythmée. Les Verts sont mieux entrés dans leur match et ont ouvert le score par Sissoko, avant que Metz retrouve de la sérénité et mette les Stéphanois sous pression. Traoré a égalisé sur corner pour relancer le match juste avant la pause. Rien n’est joué dans le Chaudron.

45e+4 : Corner pour les Verts côté droit. Le ballon tourne autour de la surface messine, Chambost trouve Cardona tout seul en retrait qui manque complètement sa frappe.

45e+2 : À 37 ans et 9 mois, Ismael Traoré devient le buteur le plus âgé du FC Metz en compétition officielle au XXIe siècle.

45e : Il y aura 5 minutes de temps additionnel dans cette première période.

Ismael Traoré égalise juste avant la pause !

Deuxième corner consécutif pour les Messins côté droit. Traoré est seul devant le but, Larsonneur glisse légèrement et ne peut rien sur sa tête au centre du but.

44e : Les Messins finissent bien cette première période. Une séquence de possession déroule jusqu’à Colin côté droit qui appuie un peu trop son centre. Van Den Kerkhof est ensuite lancé du même côté et voit Batubinsika contrer en corner son ballon mis devant le but.

42e : Sabaly ne peut pas continuer ! L’ailier est au sol et doit céder sa place à Van Den Kerkhof.

40e : Les Verts se mettent sous pression en jouant jusqu’à Larsonneur, mais Nadé met parfaitement son corps en opposition devant Sabaly pour obtenir la faute côté gauche.

39e : Oukidja sort devant Chambost ! Les Verts se projettent en contre par Moueffek puis Cardona. Son centre rebondit au second poteau où Chambost est devancé in extremis. Corner.

36e : Les Messins sont présents en nombre aux abords de la surface stéphanoise, mais Nadé s’impose dans les airs sur le centre de Mikautadze puis les Grenats doivent reculer.

35e : Maçon est averti ! Le latéral stéphanois est puni pour l’ensemble de son oeuvre, après une nouvelle faute sur Diallo.

34e : Mikautadze peut finalement se relever et sort du terrain en boitant légèrement. Il va pouvoir reprendre.

32e : Mikautadze reste au sol après une faute de Batubinsika sur sa cheville gauche. Le staff messin vient à son chevet.

31e : Les Verts font bonne impression après une demi-heure de jeu. Bien en place, présents dans les airs et au duel, ils gênent les Messins privés de solutions. Mikautadze surnage à chaque touche de balle.

30e : Sissoko redescend plein axe pour être servi en pivot d’un long ballon, mais tarde un peu à se retourner et orienter vers Cardona, hors-jeu.

28e : Sabaly conserve pour l’instant sa place sur le terrain. Les deux coaches ont profité de l’arrêt de jeu pour faire passer leurs consignes.

26e : Sabaly reste au sol ! Coup dur pour l’ailier sénégalais qui reste au sol et se tient l’adducteur droit. Van Den Kerkhof accélère son échauffement.

Revivez l’ouverture du score de Sissoko

24e : Mikautadze est escorté par les sifflets du Chaudron alors qu’il déborde côté gauche. Son bon centre est bien lu par Nadé qui s’interpose.

23e : Phase de possession des Stéphanois qui remontent patiemment le ballon. Nadé manque finalement sa transversale mais les Messins rendent vite la politesse.

21e : Maçon retient Diallo par le maillot, il s’en sort bien sans avertissement.

Sissoko ouvre le score !

Les Verts prennent l’avantage rapidement ! Alors que le rythme s’emballe entre deux équipes portées vers l’avant, Cafaro temporise à l’angle gauche de la surface et sert la course de Sissoko qui se présente devant Oukidja et pique parfaitement par-dessus le gardien !

18e : Cafaro repique vers l’axe à 30 mètres, ne trouve pas de solution de passe et arme une frappe lointaine qui s’échappe au-dessus du cadre.

17e : Le jeu est arrêté, Sané saigne de la lèvre après un duel avec Sissoko qui semble lui être retombé dessus. Le défenseur sort brièvement du terrain pour se faire soigner.

15e : Mikautadze touche le poteau ! L’attaquant messin se montre une première fois, est touché côté gauche, s’écarte devant Batubinsika puis frappe fort sur le montant de Larsonneur !

14e : Les Stéphanois dangereux ! La bonne percussion de Moueffek crée le décalage côté droit jusqu’au centre de Cardona qui ne trouve personne. Le ballon revient depuis le pied de Cafaro, Oukidja repousse au poing et Moueffek manque sa tentative au point de penalty !

12e : Les Messins se projettent avec Colin puis temporisent autour de la ligne médiane. Les Verts se regroupent dans leur camp.

11e : Udol tente sa chance ! Le capitaine grenat s’engouffre depuis l’aile gauche jusqu’à 25 mètres et arme une frappe du droit au sol qui n’inquiète pas Larsonneur.

10e : Les Messins tentent de se projeter rapidement côté gauche pour prendre de vitesse le replacement des Verts. Le ballon s’échappe en touche. Début de match équilibré dans le Chaudron.

8e : Oukidja sollicité ! Coup franc sortant des Verts à l’entrée de la surface. Le ballon rebondit sur un défenseur, et Tardieu côté droit arme une frappe tendue repoussée par le gardien messin en corner.

7e : Cafaro obtient la faute devant Colin au duel pour un second ballon. Coup franc pour les Verts côté gauche.

5e : Mésentente entre Chambost et Cardona qui n’a pas déclenché l’appel dans l’intervalle. Le ballon file en sortie de but.

4e : Les Verts insistent pour l’instant côté droit. Oukidja se rue sur un centre rasant pour rassurer sa charnière.

3e : Oukidja proche de la boulette ! Le gardien messin a failli relâcher le ballon sur une sortie aérienne. Il relance finalement rapidement pour jouer en transition.

2e : Les Verts cherchent tout de suite Cardona côté droit. Maçon monte réclamer le ballon et adresse un premier centre qui ne trouve personne.

C’est parti !

Les Messins, en jaune, donnent le coup d’envoi dans la fumée des fumigènes.

Les joueurs entrent en piste !

Coup d’envoi imminent au Chaudron.

Coup d’envoi dans 10 minutes !

Les anciens du club sont au Chaudron pour encourager les Verts.

Les Grenats connaissent la recette

Pensionnaires de L2 la saison passée, les Messins avaient battu les Verts deux fois, venant s’imposer 3-1 au Chaudron avec un doublé de Mikautadze, leur principale arme ce soir encore.

…Comme pour les Messins

Du classique pour les Verts…

Deux saisons se jouent cette semaine

Metz est passé tout proche de la catastrophe lors de la dernière journée de L1. Un but encaissé de plus les auraient relégués, offrant la place de barragiste à Lorient. De leur côté, les Verts ont gâché leur 2e partie de saison tonitruante en rendant la 2e place à Angers lors des deux derniers matches de L2. Ils ont su rebondir en battant Rodez en playoffs (2-0).

Bonsoir à toutes et tous !

Nous allons suivre ensemble le barrage aller d’accession à la Ligue 1. Saint-Etienne accueille le FC Metz à 20h30 dans un Chaudron à guichets fermés pour la 7e fois d’affilée.