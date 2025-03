Ruben Amorim revient sur l’embrouille entre Rasmus Hojlund et Diogo Dalot

Manchester United est parvenu à repartir d’Anoeta avec un match nul. Opposés à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Red Devils sont parvenus à ouvrir le score grâce à un but de Joshua Zirkzee, avant d’être égalisés par Mikel Oyarzabal sur penalty, à la suite d’une main de Bruno Fernandes. Malgré ce résultat positif en vue du match retour, tout n’était pas rose dans les rangs mancuniens. La tension semblait régner entre certains joueurs, notamment Rasmus Højlund et Diogo Dalot.

Après que ce dernier n’a pas centré en direction de l’avant-centre, les deux joueurs se sont accrochés physiquement. À l’issue de la rencontre, Ruben Amorim a tenté d’apaiser les esprits : « Cela peut faire la différence, surtout dans ce type de matchs où nous avons besoin de buts. J’imagine simplement que Diogo ne savait pas avec certitude que Rasmus avait l’avantage et qu’il pensait avoir plus de temps pour prendre une décision. C’était une position évidente, Rasmus a très bien joué, Dalot aussi, mais la décision n’était pas la meilleure. L’important est d’avancer et de ne pas se disputer. » De l’union, Manchester United en aura besoin. 14e de Premier League, les pensionnaires d’Old Trafford pourront peut-être compter sur la Ligue Europa pour sauver une saison pour le moment calamiteuse.