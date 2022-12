Amical : Lens s'impose face à Montpellier à Marbella

Alors que la Coupe du Monde bat son plein ce samedi, avec les derniers quarts de finale au Qatar dont le très attendu France - Angleterre après la qualification du Maroc face au Portugal (1-0), les clubs, de leur côté, se préparent à la reprise des championnats dans la foulée du Mondial. Les clubs de Ligue 1 sont donc eux aussi concernés par cette reprise tout en douceur. Montpellier et Lens s'affrontaient d'ailleurs à Marbella (Espagne) sachant que les deux équipes faisaient un stage dans la ville espagnole dans un format très particulier avec quatre périodes de 25 minutes.

Lors des deux premières périodes, aucun but n'était marqué puis les deux entraineurs alignaient un nouveau onze à la reprise et le score bougeait finalement quelques minutes plus tard. Sur un corner, Steven Fortes propulsait de la tête le ballon au fond du but montpelliérain (65e, 1-0). Juste avant la fin de la troisième période de 25 minutes, Steven Fortes marquait un nouveau but, sur coup franc cette fois-ci et signait donc un doublé (74e, 2-0). En tout fin de rencontre, Montpellier réduisait le score sur pénalty par l'intermédiaire d'Elye Wahi (97e, 2-1) mais le mal était fait. Après les Nordistes, les Montpelliérains affronteront Rodez le 16 décembre, puis Toulouse le 20 décembre avant la reprise du championnat le 29 décembre face à Lorient.