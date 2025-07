Matthieu Udol se rapproche de Lens

Ce n’est un secret pour personne, Matthieu Udol veut rejoindre le RC Lens. Le club artésien, qui discute depuis plusieurs semaines avec le roc défensif du FC Metz, se heurtait jusqu’à présent à l’intransigeance du président lorrain Bernard Serin, qui avait fermé la porte à double tour pour son capitaine, présent au club depuis l’âge de 10 ans.

Ce dernier, qui n’accepte pas d’être bloqué contre son gré, ne cesse de clamer à qui veut l’entendre qu’il souhaite quitter son club formateur. Et il semblerait que l’opération fonctionne puisque ces dernières heures les deux clubs ont procédé à un sérieux rapprochement. Selon nos informations, les discussions ont repris et si nous ne sommes pas encore sur un accord total, tout va dans le bon sens. Quoi qu’il arrive, on devrait rapidement être fixé sur la suite d’un feuilleton qui n’arrangerait personne s’il venait à s’enliser.