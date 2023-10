Al Hilal : Emerson Royal vient au secours de Neymar

En grande difficulté depuis l’arrivée d’Ange Postecoglou et très peu utilisé à Tottenham, Emerson Royal n’en reste pas moins une option non-négligeable pour la Seleçao. Le latéral droit de 24 ans est habitué à traverser les périodes délicates, lui qui avait fait un passage express au FC Barcelone, club que connait bien Neymar. Et justement. Lors d’une interview avec Esportes, le défenseur des Spurs s’est exprimé au sujet de la star brésilienne et a pris sa défense, alors que l’ailier d’Al-Hilal s’est gravement blessé.

«Il est injuste que la presse brésilienne et certains supporters critiquent Neymar. Je crois que les gens doivent regarder du côté des athlètes, du côté des joueurs, de Neymar, ce qu’il fait en dehors du terrain est son problème. Quand on prend l’Argentine, Messi est une idole, au Portugal, Cristiano Ronaldo est une idole. Puis ils disent : 'Mais Cristiano Ronaldo et Messi ne font pas le travail que Neymar fait en dehors du terrain’. Cela n’a rien à voir. Parlons-nous de football ou de vie personnelle ? Si c’est la vie personnelle, il y a beaucoup de gars qui ne sortent pas de chez eux et ne font pas 1% de ce que fait Neymar», explique fermement Emerson Royal. Des propos qui feront sans doute plaisir à la vedette de la Seleçao.