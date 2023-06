Le PSG est entré en négociation avec le Bayern Munich pour Lucas Hernandez !

La suite après cette publicité

Lucas Hernandez (27 ans) est bien décidé à quitter le Bayern Munich. Après quatre ans passés en Bavière, l’international tricolore (33 sélections) a fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait plier bagage. L’ancien Colchonero a toujours refusé de prolonger un contrat courant jusqu’en 2024 et nous vous avions révélé qu’il avait choisi de rebondir au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a vu Sergio Ramos partir et ne sait toujours pas si Presnel Kimpembe voudra rester au non.

Recruter Lucas Hernandez est donc l’une des priorités de Luis Campos. Cependant, le Bayern a rapidement montré ses crocs. «Nous sommes en pourparlers et notre souhait est de le prolonger à long terme. (…) C’est un joueur intéressant, il a un grand cœur sur le terrain et aussi dans le vestiaire. J’ai entendu parler de l’intérêt du PSG, mais nous voulons le garder. Voyons ce qui se passera en été», avait ainsi avoué Herbert Hainer, le président du FCB.

Contact établi entre Paris et Munich

Mais le joueur ne s’est pas démonté. La semaine dernière, il a rencontré ses dirigeants afin de leur confirmer son souhait de départ et que Paris était l’unique destination possible. Une réunion qui se serait très bien déroulée. Reste que les Bavarois veulent quand même récupérer un beau chèque, même s’ils ne récupèreront jamais les 80 M€ investis en 2019.

En clair, Munich réclame au moins 50 M€. 60 M€ dans l’idéal. Le PSG va-t-il accepter de s’aligner ? On va bientôt le savoir. Sport Bild annonce en effet que le PSG a contacté son homologue allemand pour la première fois. Le quotidien ajoute qu’une offre écrite n’a pas encore été faite, mais qu’elle est attendue sous peu. L’affaire pourrait donc rapidement se décanter, d’autant que le Bayern a déjà trouvé le successeur d’Hernandez, à savoir le Sud-Coréen Kim-min Jae.