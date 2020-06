Paul Pogba a déjà métamorphosé Manchester United

Le retour aux affaires de Paul Pogba (27 ans) suscitait une forte attente pour Ole Gunnar Solskjaer. Le manager norvégien de Manchester United se languissait déjà de pouvoir compter sur son champion du monde en pleine possession de ses moyens physiques. Mais à Manchester, hors de question de brûler les étapes concernant le milieu français. Car les Red Devils auront plus que jamais besoin de Pogba pour appréhender au mieux cette fin de saison cruciale. Vendredi face à Tottenham, la Pioche démarrait donc la rencontre sur le banc. Mais le principal protagoniste avait indéniablement des fourmis dans les jambes. Mené 1-0, United se trouvait dos au mur. L'occasion rêvée pour Solksjaer de lancer dans le grand bain son milieu de terrain.

Après plusieurs semaines d'abstinence, Paul Pogba effectuait son retour à la 63ème minute sous les yeux de son ancien coach José Mourinho. Et visiblement, l'international français n'avait pas de temps à perdre. Même après plusieurs semaines sans jouer, Pogba affichait une aisance déconcertante dans ses transmissions. Sa clairvoyance et sa facilité technique bonifient le jeu de Manchester United. En confiance, l'ancien joueur de la Juventus n'hésite pas à provoquer, à multiplier les prises de risques dans son jeu. Des qualités qui lui permettront d'obtenir un penalty pour United en donnant le tournis à Dier côté droit (80e).

Ole Gunnar Solksjaer se frotte les mains du retour de Pogba

En quelques minutes sur le terrain, l'international tricolore a illuminé le jeu de son équipe. Sa feuille de stats reste édifiante : 94% de passes réussies, un ratio qui s'élève à 100% dans le jeu long, quatre interceptions, 100% de duels remportés et surtout un penalty obtenu. Cerise sur le gâteau, sa complicité avec Bruno Fernandes saute déjà aux yeux. Trente minutes extrêmement prometteuses qui méritaient bien les louanges d'Ole Gunnar Solskjaer à l'issue de la rencontre.

« C'est magnifique de le voir montrer ses qualités. [...] Il cherche désespérément à rattraper le temps perdu. [...] Il attend beaucoup de lui-même et veut être le meilleur. [...] Il a fait tout ce que l'on attend d'un milieu de terrain [...] C'est fantastique de le voir de retour, » confiait ainsi le manager norvégien. Cinquième en Premier League, Manchester United lorgne toujours une quatrième place synonyme de Ligue des champions et reste également en course en Ligue Europa. Une fin de saison en apothéose ? Paul Pogba en rêve secrètement...