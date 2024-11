Nice : inquiétude pour Jonathan Clauss

L’OGC Nice retient son souffle pour Jonathan Clauss. Le latéral droit de 32 ans s’est blessé à la cuisse lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France et ne faisait pas partie de la feuille de match lors de la victoire des Bleus face à l’Italie (3-1). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille devrait passer des examens complémentaires en fin de semaine pour estimer la gravité de sa blessure.

La suite après cette publicité

Sa présence pour la réception de Strasbourg ce dimanche (20h45) avec le Gym est donc fortement compromise. Une mauvaise nouvelle supplémentaire dont se serait bien passé Franck Haise. D’autant plus que Clauss est un titulaire indiscutable du système niçois cette saison. Dans son rôle caractéristique de piston droit, l’international français a déjà inscrit un but et délivré quatre passes décisives en Ligue 1 depuis son arrivée chez les Aiglons.