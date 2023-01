Portugal : les premiers mots de Roberto Martinez

La suite après cette publicité

C’est donc officiel. Après huit ans passés sous les ordres de Fernando Santos, le Portugal confie son destin à l’Espagnol Roberto Martinez. Un peu plus de vingt ans après le début du règne de Luiz Felipe Scolari, la Seleção das Quinas a de nouveau choisi un sélectionneur étranger alors que le nom d’un certain José Mourinho était régulièrement annoncé. « Ce qui nous a intéressés, c’est de définir un profil de coach dont on avait besoin. Durant cette recherche, on a parlé avec beaucoup de gens. Vous savez que j’ai une grande relation avec beaucoup d’entraîneurs. Ce que je peux vous confirmer c’est que la seule proposition concrète qui a été faite a été pour Roberto Martinez », a fait savoir le président de la fédération portugaise (FPF), Fernando Gomes ce lundi en conférence de presse.

Martinez va rencontrer CR7

Présent à ses côtés, Roberto Martinez s’est ensuite lancé dans un bref discours d’introduction avant d’être assailli de questions. « Je suis très heureux, enchanté de pouvoir représenter une des sélections dotées des meilleurs talents du monde. La fédération savait que c’était le projet sportif qui m’attirait le plus. » Les politesses étaient faites, les journalistes lusitaniens pouvaient alors interroger leur nouvel homme fort. Et sans surprise, les premières questions ont concerné l’avenir de Cristiano Ronaldo (37 ans) en sélection. Et pour le moment, pas de retraite en vue pour CR7.

À lire

Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal

« Les décisions doivent être prises sur le terrain. Je ne suis pas un entraîneur qui prend des décisions hâtives. Je veux rencontrer tout le monde, et à partir d’aujourd’hui, je veux parler et connaître tous les joueurs. Cristiano fait partie de cette liste des 26 mondialistes, il passé 19 ans avec l’équipe nationale et mérite le respect. À partir de là, c’est à moi de faire la meilleure liste pour le Championnat d’Europe. Demain, nous commencerons à travailler, à connaître tous les joueurs, et Cristiano est l’un d’eux. Nous allons commencer un processus footballistique pour essayer de connaître tous les joueurs qui pourraient rejoindre cette équipe nationale. Nous allons donner une opportunité à tous les joueurs et respecter tous ceux qui sont déjà dans l’équipe nationale. Cristiano est l’un d’eux. »

«Les systèmes ? Je n’y crois pas»

Ensuite, un autre point important a été évoqué : le style de jeu du Portugal. La sélection version Santos était en effet souvent critiquée car le jeu proposé ne collait pas avec la qualité incroyable de l’effectif. Avec la Belgique, Roberto Martinez a su proposer un style séduisant, avant d’enchainer les échecs à l’Euro 2021 et lors du dernier Mondial. À quoi faut-il s’attendre avec le Portugal ? « Quand je pense à ma carrière internationale (avec la Belgique), en six ans et demi, nous avons été invaincus en 28 matchs pour des tournois majeurs. C’est une façon de devenir compétitif au sein de l’équipe. Le Portugal doit toujours vouloir tout gagner et pour cela, il faut être une équipe moderne, avec une flexibilité tactique », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Jouer avec une ligne de trois ou quatre défenseurs dépend des joueurs, et ce sera mon travail et celui de l’équipe technique pour tirer le meilleur parti de chaque joueur. La flexibilité tactique est très importante. Si nous voulons jouer avec des transitions, nous devons être bien structurés sans ballon et montrer notre talent avec le ballon. Nous devons contrôler les matchs. Cette flexibilité tactique dépendra des joueurs. (…) Les systèmes ? Je n’y crois pas. Je crois aux joueurs, aux êtres humains et au talent. Il faut être tactiquement flexible pour tirer le meilleur parti de tout ce que chaque joueur a, je n’adapte pas les joueurs aux systèmes. » Rendez-vous au mois de mars pour les premiers pas du Catalan avec sa nouvelle équipe.