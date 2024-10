Brésil : Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick… une terrible menace plane au-dessus de la Seleção !

La victoire du Brésil face au Chili hier (2-1) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 n’a pas convaincu le président du pays, Lula. Ou du moins, elle l’a conforté dans l’idée de faire appel qu’à des joueurs locaux en sélection après les deux buts inscrits par Igor Jesus, et Luiz Henrique, qui évoluent à Botafogo. Si la Seleção pointe désormais à la 4e place du classement, le chef d’Etat s’est fendu d’une sortie pour le moins remarquée…

Comme le rapporte Mundo Deportivo, le chef d’Etat brésilien a, en effet, donné une interview à la radio, dans laquelle il pointait le manque de qualité des joueurs évoluant en Europe. «Ceux qui jouent à l’étranger ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. Il n’y a ni Garrincha ni Romário à l’étranger, juste une bande de jeunes joueurs qui ne sont pas encore des cracks», a tout d’abord lancé l’homme politique.

Et d’ajouter : «au Brésil, il y a de bons joueurs et de la même qualité, alors donnez des opportunités à ceux qui sont ici». Dans la suite de son intervention, Lula a également évoqué la possibilité de rencontrer le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, dans le but de lui faire part de son vœu. Le président, fan des Corinthians de São Paulo, avait par ailleurs récemment critiqué la situation de son équipe, qui se trouve dans la zone de relégation du Brasileirao.

À noter que si une telle mesure venait à être appliquée - ce qui semble totalement improbable - le Brésil devrait alors se passer des services de Vinícius, Rodrygo, Militão, Endrick ou encore Raphinha… De quoi sérieusement affaiblir l’effectif actuel. Une chose est sûre, après la victoire face au Chili et avant d’affronter le Pérou, la Canarinha s’est donnée un peu d’air après une série de défaites contre des adversaires théoriquement plus faibles, comme le Paraguay.