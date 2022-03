Mercato : Joan Laporta annonce que le FC Barcelone a bouclé l'arrivée de 2 recrues !

La suite après cette publicité

Les inconditionnels du FC Barcelone avaient branché la radio hier soir pour écouter leur président Joan Laporta. Invité par la radio catalane RAC1, le boss des Blaugranas a fait le point sur l’actualité chaude du club culé. En France, ses propos sur un potentiel retour de Lionel Messi au Camp Nou n’ont pas tardé à être relayés. Mais Laporta n’a pas uniquement évoqué la Pulga concernant le mercato blaugrana. Le dirigeant espagnol a ainsi admis qu’un échange entre Adama Traoré et Francisco Trincão (prêté par le Barça à Wolverhampton) était bien une solution envisagée.

« Cela pourrait être une bonne opération. C'est un joueur différent. En tant que fan, je dis que nous sommes satisfaits d'Adama, nous verrons. » Ensuite, il est revenu sur l’un des dossiers les plus chauds du Barça : l’avenir d’Ousmane Dembélé. L’occasion pour Laporta d’envoyer un petit tacle au représentant du Français. « Je pense que c'est un grand joueur. Ce qui lui est aussi arrivé, c'est comme avec Sergi Roberto. Nous lui avons fait une offre et elle a expiré le 20 décembre. Si un accord est trouvé, ce sera dans les limites établies. Je le dis avec tout le respect que je lui dois, mais l’agent est une boîte à surprises et on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

L'agent de Dembélé, une boîte à surprises

En termes de surprises, l’annonce d’un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé en était une de taille. Les Culés ont-ils vraiment les moyens de se payer la star du PSG. Ou même un Erling Haaland dont le transfert représente un investissement de plus de 250 M€ ? Invité à choisir entre le Français et le Norvégien, Laporta ne s’est pas vraiment montré optimiste pour les deux. « Eh bien, celui qui a clairement indiqué qu'il veut jouer pour le Barça. Ils devraient exprimer le désir de venir au Barça. S'ils ne l'ont pas, alors ce sera difficile. Aujourd'hui, ils n'ont pas transmis cette envie. Alors soit ils s'adaptent aux conditions, soit je les vois très loin d’ici. »

Enfin, après avoir indiqué qu’il « aimait beaucoup João Félix » et qu’il avait « essayé » de le recruter l’été dernier, Laporta confirme que le Barça a déjà verrouillé l’arrivée de deux recrues. « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs. » Deux renforts « gratuits » qui devraient selon toute vraisemblance être Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan). À moins qu’il y ait une surprise…