Liga Portugal : Benfica perd le derby de Lisbonne contre le Sporting avant de jouer l’OM

La 28ème journée de Liga Portugal réservait au public européen l’une de ses plus belles affiches ce samedi soir. Un véritable derby de Lisbonne avait lieu entre le Sporting et Benfica, sur la pelouse de José Alvalade. La rencontre s’est rapidement emballé avec l’ouverture du score des locaux dans le sillage de Geny Catamo (1ère). Mais les joueurs de Roger Schmidt ont tout fait pour réagir et ont donc été récompensés par l’égalisation d’Alexander Bah (45e+3) sur une passe décisive d’Angel Di Maria. Alors que les deux troupes lisboètes se tiraient la bourre, Geny Catamo s’est offert un doublé (90e+1) pour verrouiller le succès des siens (2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Sporting 71 27 52 23 2 2 79 27 2 Benfica 67 28 39 21 4 3 62 23

Au classement, le Sporting creuse l’écart sur son rival et reste toujours en tête du championnat portugais avec cette première place, tandis que Benfica est toujours le solide dauphin avec quatre unités de moins au compteur en campant cette 2ème position de Liga Portugal. Le week-end prochain, les Leões se déplaceront pour y affronter Gil Vicente, alors que les Águias accueilleront Moreirense, lors de la 29ème journée portugaise.