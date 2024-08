ASSE - HAC : la joie d’Arouna Sangante après la victoire

Au Stade Geoffroy-Guichard, Le Havre a pris le meilleur de Saint-Étienne (2-0) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Après la rencontre, Arouna Sangante a logiquement affiché sa satisfaction au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«Notre identité était claire, ce qu’on a travaillé durant les entraînements et la préparation estivale on l’a appliqué tout au long de la rencontre ce soir, ce qui était important c’était de repartir avec des points et on prend ces trois points donc c’est génial. Je marque, je suis heureux».